کتاب «فاطمه علی است» که با استقبال مخاطبین فارسی زبان ۷۲ هزار نسخه در ایران به چاپ رسیده است، اخیراً توسط انتشارات حکیمانه ترکیه به زبان ترکی منتشر شد.

محمدعلی نباتی، مدیر بین الملل انتشارات کتاب جمکران در مصاحبه باخبرنگارخبرگزاری صداوسیما گفت:در این کتاب که به قلم علی قهرمانی و با همت انتشارات کتاب جمکران، به نگارش درآمده، روایت‌های کوتاهی از زندگی امیرالمومنین (ع) و حضرت صدیقه طاهره (س) کنارهم آورده شده است.

وی با بیان اینکه این روایت‌ها بخش‌های مختلفی از زندگی حضرت زهرا (س) را در برمی‌گیرد و به کرامت‌های وجود مبارک‌ام‌ابی‌ها می‌پردازد افزود:

«فاطمه علی است» در واقع پرداختن به لحظاتی از زندگی دختر رسول خداست که نشان می‌دهد بانوی دوعالم همواره پشتیبان ولادیت بوده و در جایگاه دنیوی و اخروی گویی که همسنگ امام معصوم است.

نباتی گفت: از نگاه دیگری، «فاطمه علی است» تعبیری از وحدت وجودی است. فاطمه علی است و علی فاطمه است، و این عاشقانه‌ترین بغض تاریخ است که هرگز سبک نشده است.

مدیر بین الملل انتشارات کتاب جمکران افزود: نسخه ترکی این اثر را جلیل زنگین به زبان ترکی ترجمه کرده است، و توسط انتشارات حکیمانه ترکیه در این کشور در دسترس علاقه‌مندان به ائمه اطهار (ع) قرار گرفته است.

کتاب «فاطمه علی است» در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است ... و تا کنون به چاپ ۳۰‌ام رسیده و ۷۲ هزار نسخه وارد بازار شده است.