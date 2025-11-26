کارگروه تنظیم بازار استان یزد امروز به ریاست استاندار تشکیل و گزارش اقدامات انجام شده برای تأمین اقلام اساسی ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندارگفت: در نشست کارگروه تنظیم بازار استان یزد، در زمینه تأمین مرغ، بنا به گزارش جهاد کشاورزی، در آبان‌ماه بالغ بر ۴ میلیون جوجه‌ریزی در استان یزد انجام شده که پاسخگوی نیاز مرغ استان در چند ماه آینده خواهد بود.

علمدار افزود: نکته قابل توجه آن است که سهمیه تعیین شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای استان یزد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه بوده است؛ بنابراین جوجه‌ریزی انجام شده بسیار فراتر از سهمیه بوده و استان یزد در این زمینه رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

وی گفت: همچنین در ماه گذشته، بیش از ۳۰ تن گوشت قرمز گوسفندی در استان یزد توزیع شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندارگفت: در این نشست، مشوق‌های مالیاتی برای سکو‌های تنظیم بازار که از امتیاز کافی برخوردار هستند، نیز تصویب شد.

علمدار افزود: علاوه بر این، برنامه‌ریزی برای تأمین ۳۰۰ تن میوه شب عید در استان یزد مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم در این زمینه پیگیری شود.

وی گفت:از دیگر دستورکار‌های کارگروه، راه‌اندازی سامانه جامع تجارت بود که با هدف هدفمند شدن نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی و بازار انجام خواهد شد.