رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: آزادراه تبریز ـ بازرگان اوایل سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حیدر فتح زاده در بازدید از آزادراه تبریز ـ بازرگان افزود: با توجه به سرعت اجرای طرح آزادراه تبریز- بازرگان پیش بینی می‌شود میزان پیشرفت پروژه تا پایان سال جاری به ۹۵ درصد برسد و ابتدای سال ۱۴۰۵ از آن بهره برداری شود.

وی اظهار کرد: با بهره برداری از آزادراه در مرحله نخست به طول ۲۴ کیلومتر، اجرای قطعه در مرحله دوم از کیلومتر ۳۷ تا کیلومتر ۴۶ که از دانشگاه آزاد صوفیان شروع و تا شوردرق ادامه می‌باید، سرعت بیشتری می‌گیرد.

فتح زاده توضیح داد: پیشرفت فیزیکی طرح بیش از ۷۵ درصد است و از ۲۵ ابنیه پل و ابنیه فنی، ساخت ۲۴ مورد به طور کامل و از چهار قطعه تبادل، یک مورد به طور کامل اتمام یافته و سه مورد در حال تکمیل سر ستون‌ها و عرشه است.