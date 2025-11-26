به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل امور شهری و شهرداری‌های استانداری در نشست کارگروه ساماندهی سگ‌های بلاصاحب با انتقاد از حضور نیافتن منظم برخی مدیران در جلسات این کارگروه گفت: سلامت و آرامش روانی جامعه و بهداشت عمومی خط قرمز استان است و در شرایطی که سگ‌های ولگرد در محیط‌های شهری و روستایی تهدید جدی ایجاد کرده‌اند، انتظار می‌رود مدیران با انگیزه و جدیت بیشتری در این جلسات شرکت کنند.

فرج زاده با اشاره به تشکیل این کارگروه در روز سه شنبه هفته آینده گفت: در جلسه بعدی نماینده دستگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود و حضور مدیرکل دستگاه‌ها الزامی است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص جمع آوری سگ‌های ولگرد گفت: حدود صد قلاده سگ بلاصاحب در معابر شهر یاسوج وجود دارد که تاکنون ۳۰ قلاده زنده‌گیری و واکسینه شده و آنها در محوطه‌های ویژه نگهداری می‌شود.

مدیرکل امور شهری و شهرداری‌های استانداری گفت: این اقدامات برای کنترل موج فعلی ورود سگ‌ها به شهر‌ها کافی نیست و افزایش هجوم سگ‌های ولگرد به محلات شهری و روستایی نشان می‌دهد که باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و هماهنگی قوی‌تر به میدان آمد.

فرج‌زاده با اشاره به سرعت بالای زاد و ولد سگ‌های ولگرد افزود: جمعیت سگ‌های ولگرد به طور کامل صفر نمی‌شود، اما هدف کاهش حضور محسوس آنها در محیط‌های شهری است و باید سگ‌ها به فضا‌هایی منتقل شوند که دسترسی‌شان به محدوده‌های شهری دشوار باشد.

در این جلسه عنوان شد: در ۹ ماهه امسال هزار و ۱۹۸ مورد سگ گزیدگی ثبت و سه هزار و ۵۹۴ دوز واکسن تزریق شده است.