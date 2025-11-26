پخش زنده
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان آذربایجان غربی گفت:اقتدار و صلابت بسیجی در تمامی عرصههای نبرد هیمنه پوشالی دشمنان انقلاب را در هم شکسته است.
وحیدی افزود: ابتکار امام راحل عظیم الشأن انقلاب اسلامی در تأسیس سپاه و بسیج و تقوت ارتش پر صلابت کشورمان موجب اقتدار و عزت ایران اسلامی و استحکام پایههای دفاعی کشور شد.
وی گفت: بسیج نهادی برخاسته از انقلاب و بطن جامعه است که اقتدارش را وام گرفته از ایمان الهی و قدرت مردمی است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان غربی گفت: تفکر بسیجی امروز سراسر دنیا و بالاخص خاورمیانه را فراگرفته و امروز شاهد بسیج مردمی در عراق، لبنان، یمن و فلسطین هستیم.
وحیدی افزود: امروز کشورمان بیش از هر زمان دیگری به اقتدار نظامی نیروهایش نیازمند است و با قدرت توان موشکی و دفاعی کشور را پیش خواهیم برد و بر اقتدار نیروهای نظامی کشورمان خواهیم افزود.
وی گفت: در روزگاری بسر میبریم که قدرتهای به اصطلاح مقتدر جهان هر لحظه در پی دسیسه و نیرنگیاند لذا حفظ قدرت دفاعی و تقویت قدرت موشکی و پهبادی نه تنها تقلیل و تعطیل نخواهد شد بلکه روز بروز افزونتر نیز خواهد شد.
نمایش اقتدار بسیج در سطح شهر و اجرای سرود از برنامههای جنبی همایش اقتدار بسیج در تکاب بود