در نهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته، غرفه ویژه‌ای برای شرکت‌های دانش‌بنیان برپا می‌شود تا زمینه توسعه صادرات، گسترش همکاری‌های فناورانه و حضور مؤثرتر این شرکت‌ها در بازارهای جهانی فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان در نهمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته (Iran Trans Expo ۲۰۲۵) با هدف ارتقای صادرات و حمایت از توسعه بازار این شرکت‌ها در عرصه جهانی برپا خواهد شد.

این رویداد به مناسبت هفته حمل‌ونقل و با هدف تقویت صنعت حمل‌ونقل کشور، از ۲۳ تا ۲۶ آذر ۱۴۰۴ در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.

این نمایشگاه با حضور کشور‌های عضو بریکس (BRICS) همراه است و فرصتی مهم برای معرفی دستاورد‌های نوآورانه، ارائه فناوری‌های جدید صنعت حمل‌ونقل و آشنایی با روند‌های جهانی این حوزه محسوب می‌شود. حمل‌ونقل زمینی، هوایی، دریایی، هوشمند، حمل‌ونقل ترکیبی و هواشناسی از بخش‌های اصلی این نمایشگاه هستند که ظرفیت‌های فناورانه شرکت‌های داخلی را به بازدیدکنندگان و فعالان بین‌المللی عرضه می‌کنند.

در همین راستا و با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان در این نمایشگاه برای تقویت حضور آنها در بازار‌های صادراتی و ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی مستقر خواهد شد. شرکت‌های دانش‌بنیان علاقه‌مند به حضور در این پاویون تا چهارشنبه پنجم آذرماه ۱۴۰۴ فرصت دارند از طریق سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی به نشانی Ghazaal.inif.ir ثبت‌نام کنند.

حمایت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های معتبر داخلی و بین‌المللی، یکی از برنامه‌های توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه بازار داخلی و صادراتی این شرکت‌هاست. این حمایت‌ها شامل مشارکت مستقل یا حضور در قالب پاویون، اعزام هیأت‌های تجاری و فناوری به سایر کشور‌ها و همچنین پذیرش هیأت‌های تجاری و فناوری خارجی با هدف توسعه همکاری‌ها و تقویت تعاملات بین‌المللی است.