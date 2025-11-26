برگزاری رزمایش اقتدار بسیجیان در لرستان
همزمان با سالروز تشکیل بسیج، هزاران بسیجی از اقشار مختلف در لرستان گرد هم آمدند تا جلوهای از وحدت، همدلی و اقتدار خود را به نمایش بگذارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، همایش بزرگ بسیجیان لرستان به مناسبت سالروز تشکیل بسیج، امروز با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و نیروهای بسیجی در فضایی پرشور برگزار شد.
شرکتکنندگان با پوششهای متحد، پلاکاردهای مناسبتی و پرچمهای سهرنگ، جلوهای از وحدت، همدلی و روحیه انقلابی را در میدان مراسم به نمایش گذاشتند.
شکوه جمعیت و نظم چشمگیر برنامه، صحنههایی ماندگار و قابلتوجه برای ثبت در قاب دوربینها فراهم کرد.
در بخشهای مختلف این همایش، اجرای برنامههای نمایشی، قرائت بیانیه و رژه منظم بسیجیان، روح و جان ویژهای به مراسم بخشید و شور خاصی در میان حاضران ایجاد کرد.
حضور پررنگ نوجوانان و خانوادهها، تنوع چهرهها و لحظههای احساسی و افتخارآمیز، مجموعهای از تصاویر دیدنی را رقم زد که بازتابی از پایبندی مردم لرستان به آرمانهای انقلاب و فرهنگ مقاومت بود.
این قابها، روایتگر روزی شدند که بسیجیان استان بار دیگر بر انسجام و آمادگی خود تأکید کردند.