به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، شورای آموزش و پرورش استان امروز به ریاست استاندار برگزار شد و در این نشست، گزارش اقدامات انجام شده برای اجرای طرح نماد در مدارس استان یزد ارائه شد.

این طرح با هدف مراقبت از آسیب‌های اجتماعی و فردی دانش‌آموزان اجرا شده و سال گذشته حدود ۶۳ هزار نفر در قالب این طرح غربالگری شدند. اجرای طرح امسال نیز در مدارس استان یزد ادامه دارد.

تشریح فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده برای برگزاری مانور سراسری زلزله در مدارس از دیگر دستورکار‌های این نشست بود. همچنین از دست‌اندرکاران برگزاری رزمایش مدیریت بحران در بافق تجلیل و قدردانی شد.

در این نشست، سه پویش فرهنگی نیز رونمایی شد که با محوریت اقدامات فرهنگی و تبیین جنگ ۱۲ روزه، دانش‌آموزان استان را با زوایای مختلف این رخداد آشنا می‌کند.

استاندار در سخنانی بر اهمیت حوزه تعلیم و تربیت تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش از مهم‌ترین حوزه‌ها است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اگر به موضوع تعلیم و تربیت از کودکی توجه شود، اثرگذاری آن در مراحل بعدی زندگی بسیار بالا خواهد بود.

بابایی گفت: در کشور ما به آموزش بها داده می‌شود، اما باید در حوزه عملکردی نیز تمرکز بیشتری داشته باشیم.