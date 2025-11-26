

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان از بهسازی چشمه‌های تأمین‌کننده آب برخی روستا‌های شهرستان بویراحمد و افزایش قابل توجه دبی آن‌ها خبر داد.

رضا رضایی در بازدید از طرح بهسازی چشمه‌های تامین آب روستا‌های گنجه‌ای، گوشه، مزدک و ده برآفتاب در شهرستان بویراحمد گفت: در تیرماه انسال برای بررسی میدانی وضعیت کمی و کیفی چشمه‌های تأمین‌کننده آب این چهار روستا بازدیدی از منابع آبی این مناطق انجام شد که پس از آن پیمانکار برای اصلاح خط انتقال و بهسازی چشمه‌ها تعیین شد.

رضایی با بیان اینکه در اواخر آبان ماه امسال مجددا از این تعداد چشمه بازدید شد افزود: خوشبختانه تاکنون عملیات بهسازی هشت دهنه چشمه انجام شده است که نتایج آن در بهبود تأمین آب روستا‌های یاد شده بسیار مؤثر بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به اینکه در این طرح، ۸ چشمه بهسازی و ۶۰۰ متر از خطوط فرسوده انتقال اصلاح شد اضافه کرد: دبی این چشمه‌ها پس از بهسازی، از ۱۲ لیتر بر ثانیه به حدود ۵۴ لیتر بر ثانیه افزایش یافته است.

رضایی ادامه داد: یه بهسازی این تعداد چشمه در روستا‌های گنجه‌ای، گوشه، مزدک و ده برآفتاب در شهرستان بویراحمد با تامین آب مورد نیاز ساکنان از بروز تنش حتمی آبی در این روستا‌ها جلوگیری شد.

وی تأکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان همواره بررسی‌های میدانی و اصلاحات لازم را در دستور کار خود دارد تا حداکثر بهره برداری مطلوب از منابع آبی برای تأمین آب پایدار روستا‌ها فراهم شود.