پخش زنده
امروز: -
رضایی گفت: برای تامین آب روستاها ۸ دهنه چشمه در شهرستان بویراحمد بهسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان از بهسازی چشمههای تأمینکننده آب برخی روستاهای شهرستان بویراحمد و افزایش قابل توجه دبی آنها خبر داد.
رضا رضایی در بازدید از طرح بهسازی چشمههای تامین آب روستاهای گنجهای، گوشه، مزدک و ده برآفتاب در شهرستان بویراحمد گفت: در تیرماه انسال برای بررسی میدانی وضعیت کمی و کیفی چشمههای تأمینکننده آب این چهار روستا بازدیدی از منابع آبی این مناطق انجام شد که پس از آن پیمانکار برای اصلاح خط انتقال و بهسازی چشمهها تعیین شد.
رضایی با بیان اینکه در اواخر آبان ماه امسال مجددا از این تعداد چشمه بازدید شد افزود: خوشبختانه تاکنون عملیات بهسازی هشت دهنه چشمه انجام شده است که نتایج آن در بهبود تأمین آب روستاهای یاد شده بسیار مؤثر بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به اینکه در این طرح، ۸ چشمه بهسازی و ۶۰۰ متر از خطوط فرسوده انتقال اصلاح شد اضافه کرد: دبی این چشمهها پس از بهسازی، از ۱۲ لیتر بر ثانیه به حدود ۵۴ لیتر بر ثانیه افزایش یافته است.
رضایی ادامه داد: یه بهسازی این تعداد چشمه در روستاهای گنجهای، گوشه، مزدک و ده برآفتاب در شهرستان بویراحمد با تامین آب مورد نیاز ساکنان از بروز تنش حتمی آبی در این روستاها جلوگیری شد.
وی تأکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان همواره بررسیهای میدانی و اصلاحات لازم را در دستور کار خود دارد تا حداکثر بهره برداری مطلوب از منابع آبی برای تأمین آب پایدار روستاها فراهم شود.