دیدار‌های فوتبالی آرسنال - بایرن مونیخ، رویارویی استقلال با الوصل امارات و تقابل شمس آذر قزوین و پرسپولیس از شبکه سه سیما تقدیم علاقه‌مندان فوتبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دو تیم آرسنال و بایرن مونیخ امشب ۵ آذر در لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم می‌روند که این مسابقه از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

گروه ورزش شبکه سه، یکی دیگر از مسابقات لیگ قهرمانان اروپا از هفته پنجم بین تیم‌های آرسنال و بایرن مونیخ را برای پخش در نظر گرفته که امشب چهارشنبه ۵ آذر از شبکه سه و برنامه «گزارش ورزشی» به صورت زنده پخش می‌شود.

مسابقه ساعت ۲۳:۳۰ در شهر لندن انگلیس و استادیوم امارات برگزار می‌شود.

گزارشگر این مسابقه نیما تاجیک است.

تیم استقلال میزبان الوصل امارات در پایتخت

دو تیم استقلال و الوصل امارات امروز چهارشنبه با هم دیدار می‌کنند که این مسابقه از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

از هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ از گروه A استقلال تهران میزبان تیم الوصل امارات است که این مسابقه در استادیوم شهر قدس برگزار می‌شود.

برنامه «فوتبال برتر» ساعت ۱۹:۳۰ این مسابقه را به صورت زنده پوشش می‌دهد و بهنام مهدی زاده گزارشگر بازی است.

درجدول مسابقات استقلال تهران با ۴ بازی ۲ باخت ۱ برد و ۱ مساوی ۴ امتیاز کسب کرده و الوصل امارات هم با ۴ بازی ۳ برد و یک مساوی ۱۰ امتیاز دارد.

دیدار شمس آذر قزوین و پرسپولیس

جمعه ۷ آذر پرسپولیس میهمان شمس آذر قزوین است که این مسابقه به صورت زنده از شبکه سه پخش می‌شود.

هفته یازدهم لیگ برتر روز جمعه ۷ آذربین چند تیم برگزار می‌شود که گروه ورزش شبکه سه بازی دو تیم شمس آذر و پرسپولیس را در کنداکتور قرار داده است که مسابقه از برنامه «فوتبال برتر» به صورت مستقیم پخش می‌شود.

این بازی ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می‌شود و سعید میرعزیزی گزارش این بازی را به عهده دارد.

علاقمندان به لیگ برتر می‌توانند این بازی را از شبکه سه تماشا کنند.