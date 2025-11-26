پخش زنده
امروز: -
موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) اسامی پژوهشگران یک درصد پراستناد جهان در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد که بر این اساس، هزار و ۱۴۲ پژوهشگر از ایران در این فهرست معتبر بینالمللی جای گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پایگاه شاخصهای اساسی علم (ESI) وابسته به پایگاه «وب آو ساینس»، هر ۲ ماه یک بار، فهرست پژوهشگران پراستناد جهان را بر اساس دادههای ۱۰ سال گذشته منتشر میکند.
معیار اصلی برای گزینش این پژوهشگران، تعداد استنادهای صورتگرفته به تولیدات علمی آنها است؛ بر این اساس، یک درصد از پژوهشگرانی که بیشترین استناد را در رشتههای تخصصی خود دریافت کردهباشند، به عنوان «پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر» معرفی میشوند.
این گزارش، پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد جهان را در ۲۲ حوزه موضوعی علوم و علوم اجتماعی در شش فهرست (آبان ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴) معرفی میکند.
علاقهمندان میتوانند برای مشاهده اسامی و جزئیات بیشتر به سامانه پژوهشگران پراستناد ISC به نشانی hcr.isc.ac مراجعه کنند.