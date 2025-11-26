پخش زنده
ششمین دوره لیگ قایقرانی اسلالوم در دو بخش بانوان و آقایان آغاز شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله اول و دوم لیگ قایقرانی اسلالوم امروز ۵ آذر با رقابت ورزشکاران در دریاچه آزادی آغاز شد.
در این رقابت ها ورزشکاران در مواد کایاک و کانوی تکنفره، اسپرینت اسلالوم، کانوکایاک امدادی و کایاک کراس رقابت خواهند کرد.
در این دوره قایقرانان باشگاههای استخر شهید فاضل، کفش سالار قم، موجهای آبی شهرکرد، فولاد هرمزگان، مهرپویان شهرکرد، گنجر هرمزگان و کارگران شهرکرد در بخش آقایان و تیمهای تکنیک و تاکتیک شهرکرد، واریان البرز، آوا شهرکرد، سینکو قشم و کفش سالار قم در بخش بانوان رقابت میکنند.
در ابتدا مسابقات مرحله اول آقایان برگزار شد. این رقابتها با برگزاری مسابقات مرحله اول بانوان در دریاچه آزادی پیگیری میشود.