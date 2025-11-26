معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار: سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی در سال ۱۴۰۲، ۴.۰۶ درصد و سهم اقتصاد دریا از اقتصاد ملی در سال ۱۴۰۱، ۳.۲۸ درصد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار ایران، فدائی معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار گفت: مرکز آمار ایران بر اساس بند ث ماده ۶۶ قانون پیشرفت کشور مکلف شده است سهم اقتصاد دیجیتال از ارزش افزوده کل کشور را با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محاسبه کند به همین منظور این اطلاعات با استفاده از جدیدترین متدولوژی تهیه و اطلاع‌رسانی شده است.

آخرین داده‌ها و اطلاعات آماری مربوط به سال ۱۴۰۲ است که در مهرماه ۱۴۰۴ منتشر شده است.

متن گزارش مرکز آمار درباره اقتصاد دریا محور و اقتصاد دیجیتال

در سـال ۱۴۰۲ ارزش افزوده اقتصاد دیجیتال در مجموع حدود ۷.۵۳۷ هزار میلیارد ریال برآورد شـده است و به تفکیک برای لایه اول: حدود ۱.۴۲۸ هزار میلیارد ریال و مجموع لایه دوم و سوم: حدود ۶.۱۰۷ هزار میلیارد ریال برآورد شده اسـت.

سهم لایه دوم و سوم بیش از ۴ برابر لایه اول است که نشان دهنده سهم قابل توجه خدمات و صـنایع در اقتصاد دیجیتال است که مبین حرکت اقتصاد کشور به سمت یک جامعه دیجیتالی است. سـهم کل اقتصـاد دیجیتال از ارزش افزوده ملی حدود ۴.۰۶ درصد (۴ درصد از ارزش افزوده کل اقتصاد) است به تفکیک برای لایه اول: ۰.۷۷ درصد و مجموع لایه دوم و سوم: ۳.۲۹ درصد برآورد شده است.

جداول هدفگذاری قانون برنامه هفتم برای اقتصاد رقومی از جمله دریامحور و اقتصاد دیجیتال