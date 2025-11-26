پخش زنده
همایش بینالمللی فرصت های سرمایهگذاری اردبیل با برگزاری کارگروه صادرات غیر نفتی استان کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در کارگروه صادرات غیر نفتی استان که رایزنان اقتصادی استان در خارج ازکشور، فعالان اقتصادی و مسئولان استانی و کشوری حضور داشتند ، به رفع موانع و گشایش بازارهای خارجی برای محصولات تولید استان تاکید شد.
در این مراسم چندین سرمایه گذار از کشورهای مختلف از جمله چین و ترکیه برای سرمایه گذاری در استان در حوزه های انرژی و هلدینگ اعلام آمادگی کردند.
رامین صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در چند ماه گذشته میزان صادرات محصولات استان اردبیل نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷۰ درصد افزایش یافته و انتظار میرود پس از این همایش صادرات محصولات استان ۱۰۰ درصد افزایش یابد.