به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در کارگروه صادرات غیر نفتی استان که رایزنان اقتصادی استان در خارج ازکشور، فعالان اقتصادی و مسئولان استانی و کشوری حضور داشتند ، به رفع موانع و گشایش بازارهای خارجی برای محصولات تولید استان تاکید شد.

در این مراسم چندین سرمایه گذار از کشورهای مختلف از جمله چین و ترکیه برای سرمایه گذاری در استان در حوزه های انرژی و هلدینگ اعلام آمادگی کردند.

رامین صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در چند ماه گذشته میزان صادرات محصولات استان اردبیل نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷۰ درصد افزایش یافته و انتظار می‌رود پس از این همایش صادرات محصولات استان ۱۰۰ درصد افزایش یابد.