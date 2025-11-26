به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس از اتمام سرشماری زنبورستان‌ها در این استان خبر داد و گفت: حدود ۹۷۶ هزار کلنی زنبور عسل در فارس وجود دارد.

علی فلاحی با بیان اینکه سرشماری زنبورستان‌های فارس از تاریخ هفتم مرداد آغاز شد و بیستم آبان به پایان رسید افزود: برس اساس نتایج سرشماری، امسال میزان تولید عسل فارس بیش از ۱۲ هزار تن است.

فلاحی افزود: علاوه بر عسل، قریب به هزار و ۶۰۰ کیلوگرم ژل رویال، ۸۱ تن گرده گل، ۵۱ تن بره موم، ۲۶۶ تن موم و ۹۰ گرم زهر زنبور عسل در فارس تولید شده است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: بر اساس نتایج سرشماری، ۴ هزار و ۳۲۲ نفر در فارس در تولید عسل فعالیت دارند.

استان فارس پارسال مقام سوم کشور در تولید عسل را به خود اختصاص داد.