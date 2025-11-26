مسابقات دو صحرانوردی نوجوانان و جوانان قهرمانی کشور در دو بخش دختران و پسران به میزبانی استان‌های گیلان و کهگیلویه و بویر احمد برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دو صحرانوردی نوجوانان و جوانان قهرمانی کشور با هدف انتخاب ترکیب تیم ملی، در دو بخش دختران و پسران جمعه ۷ آذر به میزبانی استان‌های گیلان و کهگیلویه و بویر احمد برگزار می‌شود.

بر همین اساس، نوجوانان دختر مسافت ۴ کیلومتری و جوانان دختر مسافت ۶ کیلومتری را در شهرستان رضوانشهر استان گیلان می دوند.

در شهرستان یاسوج استان کهگیلویه و بویر احمد نیز نوجوانان پسر در مسیر ۶ کیلومتری و جوانان پسر در مسافت ۸ کیلومتری با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.