به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی آذربایجان‌غربی گفت: این نیروگاه‌ها علاوه بر تامین برق منازل مددجویان، زمینه درآمدزایی آنان را نیز فراهم کرده است.

رضا مهرافروز اضافه کرد: سهمیه آذربایجان‌غربی در این بخش طی امسال ۶۰۰ طرح به صورت تجمیعی و ۵۰ طرح به صورت انفرادی است که امیدواریم بتوانیم با فراهم شدن مقدمات، ۱۰۰ درصد آن را محقق کنیم.

وی با بیان اینکه اعتبار این طرح‌ها از محل تسهیلات منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل تامین می‌شود گفت: این نیروگاه‌ها پنج کیلوواتی هستند که درآمد حاصل از آنها به صورت مستقیم به حساب مددجویان واریز می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان اضافه کرد: مددجویان کمیته امداد برای نصب این نیروگاه‌ها در منازل خود، ابتدا در سامانه مهرسان ثبت نام کرده و پس از بازدید و تنظیم قرارداد به بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات و تامین اعتبار معرفی شده و با دریافت وام، از طریق پیمانکاران مورد تایید ساتبا طرح اجرا می‌شود.