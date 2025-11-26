پخش زنده
مدیر ستاد دیه گلستان از آزادی ۲۲۳ زندانی جرایم غیرعمد استان در هشتماهه نخست امسال خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۰۴ نفر مرد و ۱۹ نفر زن بودهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا سرلک مدیر ستاد دیه گلستان گفت: امسال ۲۲۳ زندانی جرایم غیرعمد با تلاش ستاد مردمی دیه و حمایت خیرین و نیکوکاران از زندانهای استان گلستان آزاد شدند که از این تعداد ۲۰۴ نفر مرد و ۱۹ نفر زن بودهاند.
مدیر ستاد دیه گلستان مجموع بدهی این مددجویان را ۷۴۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: از میان آزادشدگان، ۱۴۱ نفر محکومان مالی، ۶۱ نفر محکومان مهریه، ۱۸ نفر محکومان نفقه و ۳ نفر نیز محکومان پرداخت دیه غیرعمد بودند.
سرلک گفت: در روند آزادی این افراد، بیش از یکسوم از کل بدهی با همت مددکاران ستاد دیه و زندانها توسط شکات بخشیده شد و بخش قابل توجهی نیز با کمکهای بلاعوض خیرین تأمین شد. همچنین باقیمانده بدهیها از طریق اعسار بصورت اقساط توسط خود محکومان در حال پرداخت است.
وی افزود: همراهی شکات، مشارکت خیرین و پیگیریهای مستمر ستاد دیه استان، زمینه بازگشت این مددجویان به خانوادههایشان را فراهم کرده و امید است با تداوم این حمایتها شاهد کاهش آمار زندانیان جرایم غیرعمد در استان باشیم.