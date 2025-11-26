به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛با حضور غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی بررسی آخرین وضعیت اختصاص زمین رایگان برای صاحبین چندفرزند در راستای حمایت از افزایش جمعیت و جوانی جمعیت انجام گرفت.

در این دیدار که با حضور رئیس اداره راه و شهرسازی خوی و یکی از والدینی که دارای فرزند چهارقلو شده‌اند برگزار شد، غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی با اشاره به سیاست دولت در راستای حمایت از جوانی جمعیت و بالا رفتن نرخ جمعیتی کشور گفت: نباید در حوزه مسکن و اعطای تسهیلات مربوطه هیچ تعللی صورت گیرد و در زمینه احقاق حقوق مردم با کسی تعارف نداشته و هرگونه ترک فعلی را برخورد خواهد نمود.

در این جلسه مولود غریب رئیس اداره راه و شهرسازی نیز با قدردانی از توجه فرماندار ویژه خوی در خصوص تعیین تکلیف مساکن ملی و نیز نحوه اختصاص زمین برای طرح جوانی جمعیت گفت: از بدو تحویل مسئولیت، جلسات مداومی با اداره کل در خصوص تسریع در روند اعطای زمین و نیز پیگیری مساکن ملی در دستور کار قرار گرفته است و از نگاه حمایتی اداره کل نسبت به خانه‌دار ساختن خانواده‌های دارای چند فرزند خبر داد.