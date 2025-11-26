رئیس مرکز ملی فرش ایران در نمایشگاه ملی فرش دستباف در قم گفت: در هفت ماه نخست امسال، ۵۵ کشور از ایران خرید فرش داشته‌اند؛ این نشان می‌دهد هنوز مخاطب جهانی فرش ایرانی وجود دارد و باید برای آن برنامه‌ریزی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس مرکز ملی فرش ایران در نمایشگاه ملی فرش دستباف در قم با اشاره به جایگاه ارزشمند فرش قم به عنوان یکی از سه پایتخت فرش ابریشم جهان در کنار ترکیه و چین، گفت: اگرچه سابقه تاریخی فرشبافی قم نسبت به برخی مناطق کشور کمتر است، اما این شهر طی دهه‌های اخیر بسیار پیشرو عمل کرده و به‌واسطه تنوع طرح و نقشه و جذب شرکای تجاری، نقشی پیشران در صنعت فرش ابریشم داشته است.

زهرا کمانی افزود: طرح‌ها و نقوش اصیل ایرانی همراه با رنگ‌هایی متناسب با سلیقه بازار‌های جهانی، موجب شده فرش قم در کشور‌هایی مانند چین، ژاپن، کشور‌های عربی، اروپا و حتی آمریکا مورد استقبال قرار گیرد. اما با کاهش رونق فرش دستباف در سال‌های اخیر، فرش قم نیز مانند دیگر مناطق با افت جایگاه جهانی روبه‌رو شده است.

وی تاکید کرد: باید با نوآوری، ایده‌های جدید و هدف‌گذاری بازار‌های تازه، دوباره فرش قم را به جایگاه اصلی خود بازگردانیم. هر فرش داستانی دارد؛ فرشی که پنج تا ده سال بافته شده و صددرصد ابریشم و با رج‌شمار ۱۲۰ است، بدون روایت‌سازی و اصالت‌سنجی نمی‌تواند به قیمت واقعی خود در بازار جهانی عرضه شود؛ بنابراین شناسنامه‌دار شدن و ارائه روایت متناسب برای هر اثر ضروری است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران درباره صادرات سال گذشته گفت: طبق آمار گمرک، صادرات سال ۱۴۰۲ حدود ۴۱.۷ میلیون دلار ثبت شده است؛ اما با احتساب صادرات غیررسمی و چمدانی، رقم واقعی به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد. فرش قم به دلیل حجم کم و سبکی معمولاً در آمار رسمی کمتر دیده می‌شود، اما حدود ۲۰ درصد صادرات فرش کشور متعلق به قم است.

وی تصریح کرد: با وجود کاهش صادرات از سال‌های گذشته، تنها در هفت ماه نخست امسال، ۵۵ کشور از ایران خرید داشته‌اند. این نشان می‌دهد هنوز مخاطب جهانی فرش ایرانی وجود دارد و باید برای آن برنامه‌ریزی کرد.

کمانی از برنامه‌های حمایتی این مرکز خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان فرش، رفع پیمان‌سپاری ارزی است که به‌طور جدی در حال پیگیری برای ارائه لایحه به هیئت دولت هستیم.

وی افزود: در حوزه تأمین ابریشم نیز با کشور‌هایی مانند ازبکستان مذاکرات آغاز شده و قرار است هیئتی از قم برای تسهیل واردات مواد اولیه با قیمت مناسب به این کشور اعزام شود.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به اهمیت نمایشگاه‌های برون‌مرزی، گفت: فرش قم در بازار‌های بین‌المللی خریداران بیشتری دارد و باید حضور منسجم‌تری در نمایشگاه‌ها داشته باشیم. یکی از برنامه‌های جدی ما، حضور در نمایشگاه شانگهای چین است که فعالان فرش قم نیز آن را مطالبه کرده‌اند. همچنین با رایزنان فرهنگی و تجاری در حال برنامه‌ریزی برای تقویت دیپلماسی فرش هستیم تا مسیر تحول در صنعت فرش دستباف ایجاد شود.

گفتنی است نمایشگاه ملی فرش دستباف تا هشتم آذر از ساعت ۱۵ تا ۲۲ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قم پذیرای علاقه‌مندان، خریداران و گردشگران خواهد بود.