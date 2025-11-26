پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در ششمین روز از هفتهی بسیج، تجمع بزرگ بسیجیان گیلان صبح امروز در مناطق مختلف گیلان برگزار شد، در رشت نیز این اجتماع در سالن ورزشی ۶ هزار نفری این شهر برگزار شد.
در این مراسم که آیت الله فلاحتی نمایندهی ولی فقیه در گیلان و امام جمعهی رشت، هادی حق شناس استاندار گیلان و جمعی از مقامات نظامی و انتظامی استان حضور داشتند، بسیجیان حاضر با سردادن شعارهایی، چون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسراییل» و «حیدر حیدر، ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند» برای دفاع از آرمانهای انقلاب و میهن عزیز ایران، اعلام آمادگی کردند.