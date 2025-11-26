گردهمایی بزرگ بسیجیان گیلانی گردهمایی بزرگ بسیجیان گیلانی گردهمایی بزرگ بسیجیان گیلانی گردهمایی بزرگ بسیجیان گیلانی گردهمایی بزرگ بسیجیان گیلانی گردهمایی بزرگ بسیجیان گیلانی گردهمایی بزرگ بسیجیان گیلانی گردهمایی بزرگ بسیجیان گیلانی گردهمایی بزرگ بسیجیان گیلانی گردهمایی بزرگ بسیجیان گیلانی گردهمایی بزرگ بسیجیان گیلانی گردهمایی بزرگ بسیجیان گیلانی گردهمایی بزرگ بسیجیان گیلانی گردهمایی بزرگ بسیجیان گیلانی گردهمایی بزرگ بسیجیان گیلانی گردهمایی بزرگ بسیجیان گیلانی گردهمایی بزرگ بسیجیان گیلانی گردهمایی بزرگ بسیجیان گیلانی گردهمایی بزرگ بسیجیان گیلانی گردهمایی بزرگ بسیجیان گیلانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در ششمین روز از هفته‌ی بسیج، تجمع بزرگ بسیجیان گیلان صبح امروز در مناطق مختلف گیلان برگزار شد، در رشت نیز این اجتماع در سالن ورزشی ۶ هزار نفری این شهر برگزار شد.

در این مراسم که آیت الله فلاحتی نماینده‌ی ولی فقیه در گیلان و امام جمعه‌ی رشت، هادی حق شناس استاندار گیلان و جمعی از مقامات نظامی و انتظامی استان حضور داشتند، بسیجیان حاضر با سردادن شعارهایی، چون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسراییل» و «حیدر حیدر، ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند» برای دفاع از آرمان‌های انقلاب و میهن عزیز ایران، اعلام آمادگی کردند.