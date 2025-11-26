به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی محرومان هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران به شرح زیر است:

محمدرضا مهدی زاده ۴ اخطاره فرشاد بختیاری زاده (مربی) انضباطی استقلال خوزستان

حامد بصیری کارت قرمز آلومینیوم اراک

مهرداد کریمیان (مربی) ۲ اخطاره پیکان تهران

هادی عدالتخواه (مربی) کارت قرمز چادرملو اردکان

آریا یوسفی ۴ اخطاره سپاهان اصفهان

محمد جواد آزاده کارت قرمز، مهدی خانه آباد (مربی) کارت قرمز، وحید رضایی (سرمربی) کارت قرمز شمس آذر قزوین

سعید رمضانی (مربی) کارت قرمز فجرشهید سپاسی

مرتضی فلاحتی چپرپودی (مربی) ۲ اخطاره ملوان بندرانزلی