به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ هفته سیزدهم لیگ دسته یک فوتبال جام آزادگان روز‌های پنجشنبه، جمعه و شنبه برگزار می‌شود.

در یکی از دیدار‌های این هفته تیم صنعت نفت آبادان ساعت ۱۴ روز جمعه هفتم آذر در نوشهر به مصاف شهرداری این شهر خواهد رفت.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان تا هفته دوازدهم این رقابت‌ها با ۱۸ امتیاز در رده چهارم لیگ دست یک فوتبال کشور قرار گرفته و شهرداری نوشهر نیز از همین تعداد بازی و با ۹ امتیاز رده شانزدهم را به خود اختصاص داده است.