معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ارومیه اعلام کرد که براساس آیین‌نامه و ابلاغ استانداری آذربایجان‌غربی، از اول آذرماه تا پایان سال جاری، فعالیت اداری در روز‌های پنجشنبه به صورت دورکاری انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛میکائیل فیضی با اشاره به تغییر ساعات اداری از ابتدای آذرماه گفت: طبق ابلاغیه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان‌غربی و با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، رعایت صرفه‌جویی، کاهش آلایندگی هوا و حمایت از بنیان خانواده در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، ساعت کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌های استان از ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا پایان سال، ۷:۴۵ تا ۱۵:۱۵ تعیین شده است.

وی افزود: فعالیت تمامی واحد‌های ستادی شهرداری ارومیه در روز‌های پنجشنبه، از ابتدای آذرماه و در چارچوب آیین‌نامه دورکاری به شماره ۷۶۴۸۱/۴۴۷۲۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۷، بدون ایجاد وقفه در ارائه خدمات، به‌صورت دورکاری انجام خواهد شد.

فیضی همچنین تصریح کرد که بخش‌های عملیاتی و اجرایی سازمان‌های خدمات‌رسان شهرداری، از جمله سازمان‌های فضای سبز، مدیریت پسماند، عمران و زیباسازی، از این بخشنامه مستثنی بوده و مطابق روال عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.