فهرست پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد دنیا (WOS-ESI) توسط ISC منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) اسامی پژوهشگران یک درصد پراستناد جهان در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد که بر این اساس، یک هزار و ۱۴۲ پژوهشگر از ایران در این فهرست معتبر بینالمللی جای گرفتهاند.
پایگاه شاخصهای اساسی علم (ESI) وابسته به پایگاه «وب آو ساینس»، هر ۲ ماه یک بار، فهرست پژوهشگران پراستناد جهان را بر اساس دادههای ۱۰ سال گذشته منتشر میکند.
معیار اصلی برای گزینش این پژوهشگران، تعداد استنادهای صورتگرفته به تولیدات علمی آنها است؛ بر این اساس، یک درصد از پژوهشگرانی که بیشترین استناد را در رشتههای تخصصی خود دریافت کردهباشند، به عنوان «پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر» معرفی میشوند.
این گزارش که توسط مؤسسه ISC تهیه شده است، پژوهشگران ایرانی پراستناد را در ۲۲ حوزه موضوعی علوم و علوم اجتماعی معرفی میکند؛ دادههای این گزارش، بر اساس ۶ فهرست ۲ ماهه از آبانماه ۱۴۰۳ تا شهریورماه ۱۴۰۴ گردآوری و تحلیل شده است.
علاقهمندان میتوانند برای مشاهده اسامی و جزئیات بیشتر به سامانه پژوهشگران پراستناد ISC به نشانی https://hcr.isc.ac مراجعه کنند.