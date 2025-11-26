به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی صادقی در مجمع علما و روحانیون استان سمنان با مرور ویژگی‌های شخصیتی و سیاسی حضرت زهرا (س) ، رمز عبور موفق از فراز و نشیب‌های مسیر انقلاب اسلامی را عمل به فرهنگ بسیجی و ولایت مداری عنوان کرد و افزود: اولین هویت بسیجی ولایت مداری دشمن شناسی و فتنه شناسی است و این سیره حضرت زهرا (س) است .

حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی عوامل موفقیت و پیروزی نظام در دفاع مقدس ۱۲ روزه را مدیریت مدبرانه رهبری. حضور مردم، توانمندی نیرو‌های مسلح و یاری الهی بر شمرد.

وی گفت: وظیفه روحانیون و طلاب در این مقطع زمانی، تبیین حیله‌های دشمن در جنگ شناختی است و امروز در جلسات مذهبی در کنار بیان آیات و روایات، تفسیر و تبیین آیات و روایات هم باید بیان شود.

تجلیل از خانواده شهید شهباز شهید دفاع مقدس دوازده روزه و روحانیون و طلاب موفق در عرصه‌های مختلف و حضور شهید گمنام از برنامه‌های دیگر مجمع علما و روحانیون استان سمنان بود