پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی : حضرت فاطمه زهرا (س) نماد عمل به فرهنگ بسیج و بصیرت دینی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی صادقی در مجمع علما و روحانیون استان سمنان با مرور ویژگیهای شخصیتی و سیاسی حضرت زهرا (س) ، رمز عبور موفق از فراز و نشیبهای مسیر انقلاب اسلامی را عمل به فرهنگ بسیجی و ولایت مداری عنوان کرد و افزود: اولین هویت بسیجی ولایت مداری دشمن شناسی و فتنه شناسی است و این سیره حضرت زهرا (س) است .
حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی عوامل موفقیت و پیروزی نظام در دفاع مقدس ۱۲ روزه را مدیریت مدبرانه رهبری. حضور مردم، توانمندی نیروهای مسلح و یاری الهی بر شمرد.
وی گفت: وظیفه روحانیون و طلاب در این مقطع زمانی، تبیین حیلههای دشمن در جنگ شناختی است و امروز در جلسات مذهبی در کنار بیان آیات و روایات، تفسیر و تبیین آیات و روایات هم باید بیان شود.
تجلیل از خانواده شهید شهباز شهید دفاع مقدس دوازده روزه و روحانیون و طلاب موفق در عرصههای مختلف و حضور شهید گمنام از برنامههای دیگر مجمع علما و روحانیون استان سمنان بود