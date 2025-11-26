توقف کامل ورود گردشگران به جنگلهای سوادکوه تا اطلاع ثانوی
ستاد مدیریت بحران شهرستان سوادکوه توقف کامل ورود گردشگران به جنگل را تا اطلاع ثانوی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ بهدنبال تشدید آتشسوزیها در سوادکوه وبه علت افزایش خطر گسترش حریق، ستاد مدیریت بحران شهرستان به ریاست آقای پاریاو، فرماندار سوادکوه تشکیل و تصمیم به اجرای محدودیتهای فوری و عملیاتی در مناطق جنگلی اعمال شد.
بر اساس این دستور، ورود کوهنوردان، آفرودسواران و سایر گردشگران به جنگلهای سوادکوه تا اطلاع ثانوی ممنوع شد و تمامی افراد حاضر در مسیرها توسط تیمهای مستقر بازگردانده شدند همچنین تمامی مسیرهای جنگلی مسدود و تردد در آن ممنوع اعلام شد.
در این عملیات، جهاد کشاورزی سوادکوه با حضور میدانی نیروهای خود در روز سه شنبه مورخ ۴ آذر ۱۴۰۴، نقش محوری در رصد، پایش و کنترل شرایط ایفا کرد و همچنان در کنار دیگر مجموعههای امدادی و مدیریتی، برای حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از گسترش حریق تلاش میکند.
براساس اعلام ستاد مدیریت بحران پایش دقیق، مسدودسازی مسیرها و جلوگیری از ورود افراد، اقدامی ضروری برای حفظ جان شهروندان و جلوگیری از تشدید آتشسوزیهاست.
جهاد کشاورزی سوادکوه هم با تأکید بر رسالت خدمترسانی خود اعلام کرد: حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی، مسئولیتی مشترک است و همراهی مردم نقش اساسی در مدیریت بحران دارد.