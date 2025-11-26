پوستر سی امین جشنواره‌ بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با حضور مسئولان استانی، مدیران اجرایی و اهالی هنر رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به گفته‌ آزاده انصاری، دبیر جشنواره، پوستر با رویکرد جدید و متفاوت با طراحی مینی مال و ساده از بین ۱۲ پوستر از ۵ هنرمند انتخاب شده است.

رضا مردانی، مدیرکل هنر‌های نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از امضای تفاهم نامه‌ی چندوچون اجرای جشنواره گفت: در راستای توسعه‌ هنر‌های نمایشی مبنی بر شعار ایران فقط تهران نیست و بر اساس تمرکز زدایی از تیر تاکنون هر هفته در هر استان و شهرستان شاهد برگزاری جشنواره‌ها و اجرا‌های با شکوه بوده‌ایم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان هم گفت: جشنواره از ۱۴ آذر با شرکت ۴۶ گروه نمایشی داخلی و خارجی در بخش‌های خوردسال، کودک، نوجوان، مسابقه، مهمان، خیابانی و بین الملل آغاز می‌شود و تا ۲۰ آذر ادامه دارد.

سیدمحمدرضا جوادی افزود: ۱۵ سالن به جشنواره اختصاص یافته است که ۶ سالن در همدان و ۹ سالن در شهرستان‌ها خواهد بود.

علاقمندان برای تهیه‌ بلیت می‌توانند به سایت گیشه مراجعه کنند و برای سانس‌های بعدازظهر بلیت تهیه کنند، همه‌ اجرا‌ها در نوبت صبح به مدارس اختصاص دارد.