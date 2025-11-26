آلودگی هوا در پایتخت

میزان آلودگی هوای تهران منجر به غیرحضوری شدن مراکز آموزشی و مدارس و دانشگاه‌ها و دورکار شدن ادارات در دو روز سه شنبه و چهارشنبه شد.

عکاس : امیرحسین شاهقلی