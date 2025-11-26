حاجیه خانم عاطفه جان پرور مادر شهید سید موسی سید آموزنده در سن ۸۵ سالگی به خاطر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حاجیه خانم عاطفه جان پرور مادر شهید سید موسی سید آموزنده در سن ۸۵ سالگی به خاطر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر این مادر شهید پس از تشییع در جوار فرزندش در گلزار شهدای روستای گوراب پس فومن به خاک سپرده شد.

شهید سید موسی سید آموزنده در سال ۶۵ در منطقه عملیاتی جزیره مجنون به درجه رفیع شهادت نائل آمد.