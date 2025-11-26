پخش زنده
امروز: -
به علت شیوع بیماری آنفولانزا مدارس و دانشگاههای هرمزگان از پنج شنبه ششم تا یکشنبه ۹ آذر غیر حضوری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در پانزدهمین نشست فوق العاده پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران گفت: این تصمیم با دستور استاندار هرمزگان و ارائه گزارش از افزایش مبتلایان به ویروس آنفولانزا در استان از سوی کارشناس دانشگاه علوم پزشکی گرفته شد.
مهرداد حسن زاده افزود: همهی مقاطع تحصیلی، دانشگاهها ازروز پنج شنبه ششم تا یکشنبه ۹ آذر غیر حضوری است.
وی گفت: واحدهای اداری و ستادی دانشگاههای طبق روال عادی باز است.
بیشتر بخوانید: افزایش ابتلا به آنفولانزا در هرمزگان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: دستگاههای اداری، اجرایی بانکهای عامل و موسسات مالی تعطیل نیستند و بصورت عادی به کار خود ادامه میدهند.
حسن زاده بر رعایت شیوه نامه بهداشتی برای عموم شهروندان و گردشگران به هرمزگان تاکید کرد.