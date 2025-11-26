سردار رادان؛
کارنامهی موفق پلیس در کهگیلویه وبویراحمد
فرمانده کل انتظامی کشور گفت: کهگیلویه وبویراحمد در همه اولویت های شش گانهی ابلاغی وضعیت بسیار خوب وقابل قبولی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار احمدرضا رادان در یاسوج با اشاره به ارزيابی اقدامات انجامشده در اولويتهای ششگانه پليس در کهگيلويه بويراحمد، گفت: خوشبختانه وضعيت استان در همخ اين اولويتها بسيار خوب و قابل قبول است و در برخی از شاخصها حتي از استانهاي ديگر نيز پيشی گرفته است.
فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به حوزه پيشگيري از سرقت، خاطر نشان کرد: در اين حوزه، وضعيت استان بسيار مطلوب است و حتی در شاخص کشوری نيز وضعيت قابل توجهی دارد.
کهگیلویه و بویراحمد استان پیشرو در کاهش تصادف و تلفات جاده ای
ارشدترين مقام انتظامی کشور همچنين در حوزه کشف سرقتها و جلوگيری از وقوع آنها، عملکرد استان را همچنان مثبت و رو به جلو ارزيابي کرد و به عملکرد استان در کاهش تصادفات و تلفات ناشی از تصادفات نيز اشاره و افزود: کهگيلويه و بويراحمد يکی از استانهاي پيشرو در کاهش تصادفات و تلفات جادهای بوده و در اين رابطه استان مورد توجه قرار گرفته البته بايد تلاش بيشتری صورت گيرد تا اين شاخصها حفظ شود، چرا که نگهداری اين وضعيت به مراتب دشوارتر از رسيدن به آن است.
افزایش توان پليس محور اصلی اولویت های شش گانه
سردار رادان همچنين بر لزوم حفظ وضعيت موجود در اولويتهای ششگانه تأکيد کرد و گفت: با همت و تلاشهای شبانهروزی همکاران و همکاری مردم استان با نيروي انتظامی، به نظر میرسد که تحقق اهداف تعيين شده در اين اولويتها امکانپذير بوده و در کنار اين مسائل مربوط به افزايش توان پليس و اجرای ماموريتهای پليس در خدمترسانی به مردم از ديگر محورهای مهم ما است.
توسعه اهداف معماری فراجا و ارتقاء سطح توانمندی انتظامی
فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه به پروژههای زيرساختی و توسعهای انتظامی اشاره کرد و بيان داشت: در راستای اجرای اهداف معماری فراجا و ارتقاء سطح توانمندی انتظامی، برنامههايی مانند بصيرتافزايی، حفظ قرآن و نهج البلاغه، توسعه منازل سازمانی و بهبود معيشت همکاران در دستور کار قرار دارد و اين اقدامات نه تنها در ارتقاء سطح آمادگی پليس مؤثر است بلکه در ايجاد همبستگی و افزايش رضايت همکاران و خانوادههايشان نيز تأثيرگذار خواهد بود.
همکاری نزدیک مردم استان با پلیس
وي با اشاره به همکاری نزديک مردم استان کهگيلويه و بويراحمد با انتظامی، خاطرنشان کرد: با حضور فعال مردم و همدلی بینظيری که در اين استان مشاهده میشود، بهطور قطع، تحقق اهداف پليس در تراز افق ششگانه ممکن خواهد بود و استان در زمينههای مختلف همچنان در مسير پيشرفت قرار دارد.