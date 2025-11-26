پخش زنده
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان،گفت: عبور از مشکلات کنونی کشور نیز در گرو حاکم شدن این روحیه جهادی، مسئولیتپذیر، امیدوار و خلاق در تمامی عرصههای حکمرانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان در آیین گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، گفت: تفکر بسیجی، همان روح ایمان و اخلاص ربیون در کنار پیامبران الهی است که امروز در سایه انقلاب اسلامی، مسیر پیشرفت، خودباوری و حل مسائل کشور را روشن کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به جایگاه معنوی تفکر بسیجی در تداوم مسیر انقلاب اسلامی، افزود: انبیای الهی در مسیر رسالت خود، یارانی مومن و الهی داشتند که قرآن از آنان به عنوان ربیون یاد میکند؛ ربیونی که با تمام وجود در کنار پیامبران ایستادند و از حق دفاع کردند.
وی افزود: در عصر حاضر، حضرت امام خمینی (ره) نیز همانند پیامبران الهی، مردانی ربانی تربیت کرد که آنان را «بسیجی» نامید؛ انسانهایی عاشق، مؤمن و گوش به فرمان ولایت که تنها از خدا میترسند و در راه او گام برمیدارند.
نماینده ولیفقیه در استان با تأکید بر اینکه بسیجی در همه عرصهها خطشکن و پیشرو است، گفت: بسیج در جهاد نظامی، فرهنگی، اقتصادی و علمی همواره در خط مقدم بوده است؛ از دفاع مقدس تا سازندگی، از پیشرفتهای فناورانه تا حضور در میدان خدمترسانی و محرومیتزدایی.
وی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه سرداران بزرگی همچون حاج قاسم سلیمانی و شهید تهرانیمقدم هر دو بسیجی واقعی بودند، تصریح کرد: بسیجی یعنی انسان مسوول، امیدوار، خلاق و جهادگر که موانع را یکی پس از دیگری کنار میزند و ابتکار را به میدان میآورد.
امام جمعه زنجان ادامه داد: بسیج پدیدهای الهی است که خداوند بر قلب امام راحل الهام کرد و اگر این نهاد مقدس نبود، انقلاب، دفاع مقدس و حتی پیشرفتهای علمی و فناوری امروز نیز به این نقطه نمیرسید. او گفت: امروز نیز عبور از مشکلات کشور در گرو حاکم شدن تفکر بسیجی در همه عرصههای حکمرانی است.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب تأکید کرد: تحقق تمدن نوین اسلامی نیازمند حرکت عمومی و حضور مردم در همه عرصههاست، همانگونه که در دهه شصت این حضور مردمی رمز پیروزیها بود و امروز هم باید در محلهها و مساجد احیا شود.
وی بسیجی را انسان اهل تفکر، مطالعه، دعا و توسل دانست و افزود: بسیجی واقعی کسی است که با قرآن مأنوس است، فرمایشات امام و رهبر انقلاب را به دقت میخواند و در زندگی فردی و اجتماعی به کار میگیرد.