به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، طهماسبی گفت: با هدف صرفه‌جویی در مصرف آب، مقابله با خشکسالی و افزایش بهره‌وری تولید سطح گلخانه‌های این شهرستان از ۱۴ واحد به ۲۲ واحد افزایش یافت.

وی با اشاره به افتتاح گلخانه‌ها در روستای بهشت آباد افزود: هفت گلخانه دیگر با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر جهاد کشاورزی از فعالیت ۱۵ گلخانه در اردل خبر داد و افزود: با تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها زمینه اشتغال بیش از ۱۳۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در شهرستان اردل فراهم خواهد شد.