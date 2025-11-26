پخش زنده
امروز: -
رزمایش برخط هماهنگی و آمادگی راهداری زمستانی با هدف ارزیابی توان عملیاتی و هماهنگی میان نیروهای راهداری، در هشت استان کشور و با تمرکز بر گردنههای برفگیر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حبیب جمشیدی، سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشینآلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حملونقل جادهای، از آغاز رزمایش برخط راهداری زمستانی با مشارکت ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای استانهای تهران، مازندران، البرز، گیلان، زنجان، قم، همدان و مرکزی خبر داد.
جمشیدی با بیان اینکه این رزمایش با هدف افزایش هماهنگی، آمادهباش نیروها و ارزیابی تجهیزات برگزار میشود، افزود: پایگاههای راهداری در این استانها باید با رفع نواقص و تأمین تجهیزات لازم، برای اجرای کامل طرح راهداری زمستانی در محورهای مواصلاتی و گردنههای برفگیر آماده باشند.
وی با اشاره به تعداد نیروها و ماشینآلات آماده بهکار در این طرح گفت: هماکنون ۵۷ پایگاه راهداری، ۴۰۰ دستگاه انواع ماشینآلات سبک، نیمهسنگین و سنگین و ۴۵۰ نفر از راهداران در استانهای یادشده در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
سرپرست دفتر امور عملیات راهداری خاطرنشان کرد: این رزمایش بهصورت برخط و از طریق سامانههای مدیریت ناوگان راهداری (FMS) و سیستم مدیریت تعمیرات و اطلاعات ناوگان (CMMS) رصد و ارزیابی میشود تا وضعیت آمادگی نیروها و تجهیزات بهصورت لحظهای تحلیل شود.
جمشیدی تأکید کرد: برگزاری این رزمایش زمینهای است برای اطمینان از حضور سریع و مؤثر راهداران در هنگام وقوع بارشهای زمستانی و حفظ ایمنی کاربران جادهای در مسیرهای برفگیر و کوهستانی کشور.