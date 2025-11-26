مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: طرح جدید مسکن استیجاری با هدف حمایت از زوج‌های جوان و تسهیل دسترسی آنها به مسکن در شهر تهران به زودی عملیاتی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار میز مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، بر اساس این طرح، دولت واحد‌های مسکونی آماده را از طریق بانک‌ها، نهادها و بخش خصوصی در مناطق متوسط تا پایین شهر تهران با متراژهای مناسب خریداری می کند و با قیمت پایین به صورت اجاره به زوج های واجد شرایط واگذار می کند.

براساس این طرح واگذاری واحد‌های اجاره ای دولت به زوج‌های واجد شرایط حداقل از یک سال تا حداکثر پنج سال در نظر گرفته شده است.

واحدهای مسکونی خریداری شده در اختیار زوج‌هایی قرار می‌گیرد که کمتر از پنج سال از ازدواج آنها گذشته باشد. این اقدام در راستای اجرای قانون جمعیت و جوانی جمعیت کشور انجام می‌شود و هدف آن تسهیل شرایط زندگی برای خانواده‌های تازه تشکیل شده است.