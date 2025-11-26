به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان در نشست خبری اولین اجلاسیه شهدای دانشجو معلم با اشاره به جایگاه ویژه شهدای دانشجو معلم گفت: این شهدا به دلیل نقش تربیتی و فرهنگی خود، الگو‌های برجسته‌ای برای نسل‌های امروز و آینده محسوب می‌شوند.

حجت‌الاسلام رضا سلم‌آبادی با بیان اینکه این اجلاسیه روز دوشنبه ۱۰ آذر در جامعه الزهراء برگزار می‌شود افزود: در اجلاسیه تلاش شده است ضمن پاسداشت یاد و نام این شهدا، پیام، آرمان و خط فکری آنان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری و از طریق برنامه‌های نمایشی و جذاب برای شرکت‌کنندگان تبیین شود.

وی افزود: اجلاسیه شهدای دانشجو معلم استان به عنوان یکی از برنامه‌های استانی، نقش مقدمه و پیش‌نشست را برای کنگره ملی شهدای دانشجو معلم ایفا می‌کند؛ کنگره‌ای که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

سلم‌آبادی با بیان اینکه استان قم ۱۸ شهید دانشجومعلم را تقدیم اسلام و انقلاب کرده است گفت: برای برگزاری این اجلاسیه، اقدامات متنوعی در حوزه‌های فرهنگی و اجرایی صورت گرفته که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بانک اطلاعاتی از زندگی‌نامه و سیره شهدا، غبارروبی و عطرافشانی مزار آنان، تجلیل از خانواده‌های شهدا، تألیف کتاب مرتبط با شهدای دانشجومعلم و نیز طراحی تمثال شهدا اشاره کرد.