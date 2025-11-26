پخش زنده
با تصویب اصلاحیه ۱۹ مادهای «گام» در جلسه اخیر هیئت عالی، بانک مرکزی عملاً معماری جدیدی برای ابزارهای تعهدی زنجیره تولید طراحی کرد؛ از امکان ورود اشخاص حقیقی تا دو برابر شدن ضریب تنزیل و استانداردسازی سقف اعتباری.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هیئت عالی بانک مرکزی، در چارچوب سیاست اعتباری و با هدف افزایش کارایی روشهای تأمین مالی مبتنی بر توسعه ابزارهای تعهدی تامین مالی زنجیره تولید، پس از بررسیهای جامع انجام شده و بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی کشور به منظور بازنگری و استانداردسازی فرآیندهای اجرایی در ضوابط و مقررات مربوط به ابزارهای مزبور، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام) را تصویب کرد.
به استناد جزء (۲) بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند (۱۲) جزء (الف) ماده (٤) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خرداد ۱٤۰۲ مجلس شورای اسلامی در چارچوب توسعه روشهای تامین مالی بانکی زنجیره تولید، اصلاحات دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام) در چهل و هشتمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۴ در ۱۹ ماده و ۱۵ تبصره به تصویب رسید.
مهمترین محورهای اصلاح شده در دستورالعمل به شرح زیر است:
۱) اضافه شدن اشخاص حقیقی به عنوان رکن متعهد اوراق گام به منظور امکان استفاده خانوارها و صنوف مختلف از ظرفیتهای اوراق گام در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد
۲) اصلاح ضریب میزان تنزیل اوراق گام از (۲۵) درصد به (۵۰) درصد اوراق توسط متقاضی اول با هدف با رفع موانع نقدشوندگی ابزارهای نوین تامین مالی و بهینهسازی سازوکارهای انتقال منابع
۳) ایجاد وحدت رویه در تعیین سقف اعتباری برای ابزارهای اوراق گام و برات الکترونیکی به منظور ایجاد یکپارچگی نظاممند و رقابتپذیری ابزارها