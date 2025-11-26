پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته بسیج، پزشکان جهادی شرکت ملی حفاری ایران به ۲۰۰ نفر از افراد کمبرخوردار در عیندو اهواز خدمات درمانی رایگان ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با هفته بسیج، گروهی از پزشکان جهادی خوزستان به همت بسیج شرکت ملی حفاری ایران، در یک اردوی انساندوستانه، خدمات درمانی و دارویی رایگان را به ساکنان منطقه محروم عیندو اهواز ارائه کردند.
این اقدام جهادی با هدف گسترش عدالت پزشکی و ارتقای سلامت در مناطق کمبرخوردار استان خوزستان انجام شد.
در این اردوی یکروزه، تیمهای تخصصی پزشکی شامل پزشکان عمومی، متخصصان زنان، اطفال و دندانپزشکی به صورت رایگان به ویزیت بیماران پرداختند و داروهای مورد نیاز مراجعهکنندگان نیز به طور کامل، به صورت رایگان توزیع شد.
از دیگر خدمات ارائهشده در این طرح میتوان به مامایی، مشاوره تغذیه، کنترل فشار و قند خون و بیناییسنجی اشاره کرد که در مجموع بیش از ۲۰۰ نفر از اهالی منطقه از آن بهرهمند شدند.
بهروز نهاوندی، فرمانده مرکز بسیج شهید تندگویان وزارت نفت جنوب، با قدردانی از تلاشهای بسیج شرکت ملی حفاری ایران، تأکید کرد: برنامههای جهادی درمانی با هدف عمل به مسئولیتهای اجتماعی صنعت نفت ادامه خواهد داشت و در مناطق کمبرخوردار دیگر نیز اجرا میشود.
این اردوی جهادی، نمونهبارزی از همدلی و نقش آفرینی پزشکان بسیجی در راستای خدمترسانی و ارتقای سلامت عمومی در مناطق محروم استان خوزستان است.