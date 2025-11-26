پخش زنده
۲۷۵ دانشآموز از لار ،بنارویه، بیرم و صحرای باغ به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دانش آموزان لارستانی با شش دستگاه اتوبوس در قالب کاروان راهیان نور به مدت چهار روز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
دانشآموزان در این سفر معنوی، علاوه بر بازدید از یادمانها و مناطق جنگی جنوب، از پارک ملی هوافضا نیز در قالب برنامههای راهیان پیشرفت بازدید کردند.
هدف از اجرای این برنامهها، آشنایی نسل جوان با رشادتهای رزمندگان دوران دفاع مقدس و همچنین دستاوردهای علمی و فناوری کشور است.