افزایش قیمت بنزین برای نظمبخشی مصرف و مبارزه با قاچاق
سخنگوی دولت گفت: هدف از افزایش قیمت سوخت، نظمبخشی به مصرف و جلوگیری از قاچاق است و درآمدهای حاصل از این افزایش صرفاً برای بهبود معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در ارتباط زنده تلویزیونی با خبر ۱۴ گفت: هدف از مصوبه اخیر درخصوص قیمت بنزین، نظمبخشی به مصرف سوخت و مدیریت قاچاق بوده است و تمام درآمدهای حاصل از این افزایش، مستقیماً برای بهبود معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی، کالابرگها و بخش دارو و درمان هزینه خواهد شد.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید داخلی بنزین در کشور ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است، اضافه کرد: میانگین مصرف روزانه بنزین در شرایط عادی به ۱۳۳ میلیون لیتر میرسد و در ایام نوروز از مرز ۱۶۰ میلیون لیتر نیز عبور کرده است. در روزهای خاصی مانند ۲۳ خرداد، مصرف بنزین حتی به ۱۹۷ میلیون لیتر نیز رسیده است.
مهاجرانی بیان کرد: با توجه به این شکاف بین تولید و مصرف، حجم قابل توجهی از نیازهای کشور به بنزین نیازمند واردات و تخصیص ارز خارجی است. دولت با توجه به شعار عدالتمحوری و حمایت از معیشت مردم، تصمیم گرفته است درآمدهای حاصل از افزایش نرخ سوم بنزین را صرفاً در مسیر تأمین کالاهای اساسی و بهبود وضعیت معیشتی خانوارها به کار گیرد.
سخنگوی دولت همچنین به قیمت جهانی بنزین اشاره کرد و گفت: قیمت فوب بنزین در خلیج فارس بین ۶۰ تا ۷۰ سنت آمریکا است که معادل حدود ۷۰ هزار تومان میشود. وی افزود: در حال حاضر ۴۳ درصد از میزان سوختگیریها از طریق کارت سوخت صورت میگیرد و دولت قصد دارد این مکانیزم را بهگونهای مدیریت کند که هرچه بیشتر به نفع مردم باشد.
مهاجرانی از تشکیل کارگروهی ویژه خبر داد که در خصوص پیامدهای اجرایی این مصوبه تصمیمگیری خواهد کرد و گفت: این کارگروه بهطور ویژه به موضوعاتی از جمله تاکسیهای اینترنتی و سایر مشاغلی که امرار معاش مردم به آنها وابسته است، توجه خواهد کرد تا هیچگونه آسیبی به اشتغال و معیشت مردم وارد نشود.
در پاسخ به سؤالی درباره خودروهای نو، سخنگوی دولت گفت: خودروهایی که قبلاً در چرخه بودهاند، دارای کارت سوخت هستند، اما درباره خودروهایی که بهتازگی تولید و شمارهگذاری میشوند، بحثهای گستردهای در دولت صورت گرفت. با توجه به وضعیت معیشتی مردم و حجم منابعی که باید برای کالاهای اساسی و بخش سلامت اختصاص یابد، جمعبندی شد که نحوه برخورد با این دسته از خودروها در کارگروه مربوطه تعیین شود.
وی افزود: خودروهایی که از سال ۱۴۰۴ به بعد پلاکگذاری میشوند، جزئیات مربوط به کارت سوخت و نحوه سوختگیری آنها توسط کارگروه مذکور بهزودی اعلام خواهد شد.
سخنگوی دولت در پایان گفت: خودروهای وارداتی لوکس که پیشتر نیز مشمول طرح یارانه سوخت نبودهاند، اکنون با این مصوبه تکلیفشان مشخصتر شده است. همچنین خودروهای دولتی، ویژه اقتصادی و خودروهایی با حجم موتور بالا نیز از این طرح مستثنی هستند و باید با قیمت ۵ هزار تومان سوختگیری کنند.