نماگر اصلی بازار سرمایه روز چهارشنبه ۲۱ هزار و ۴۷۷ واحد معادل ۰.۶۵ درصد کاهش یافت و به عدد ۳ میلیون و ۲۸۲ هزار و ۳۴۱ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۴ هزار و ۷۰۸ واحدی معادل ۰.۵ درصد در سطح ۹۴۱ هزار و ۹۳ واحد قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی امروز به ۱۲ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان رسید.

در بازار امروز فروشنده‌ها دست برتر را داشتند و اگر چه حجم عرضه‌ها در پایان معاملات کاهش یافت، اما در مجموع کمتر از ۴۰ درصد سهام در محدوده‌ی مثبت قرار گرفتند.

همچنین بازار امروز شاهد خروج بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی بود.

در این میان، بیشترین میزان ورود پول افراد حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت اختصاص داشت.