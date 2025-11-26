پخش زنده
مدیرکل بازرگانی خارجی راهآهن جمهوری اسلامی ایران از جهش حملونقل بینالمللی ریلی و افزایش عبور قطارهای ترانزیتی از کشور خبر داد و گفت: با اجرای سیاستهای دیپلماسی ریلی دولت چهاردهم و توافق ششجانبه اخیر در استانبول، ایران به محور اصلی تبادلات چین و اروپا از مسیر زمینی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شهریار نقیزاده، مدیرکل بازرگانی خارجی راهآهن، با تشریح دستاوردهای دیپلماسی ریلی دولت چهاردهم اعلام کرد: ایران در نقطه تقاطع مهمترین کریدورهای منطقهای قرار دارد و توافق ششجانبه اخیر میان کشورهای چین، قزاقستان، ترکمنستان، ایران، ازبکستان و ترکیه در استانبول، زمینهساز جهش بیسابقه تبادلات چین–اروپا از مسیر ایران شده است.
وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربهفرد کشور اظهار داشت: ایران چهارراه اصلی کریدورهای شرق–غرب و شمال–جنوب در منطقه است و همین موقعیت، نقش کشور را در اقتصاد حملونقل بینالمللی برجسته کرده است.
نقیزاده از رشد چشمگیر عبور قطارهای چینی از مرزهای شرقی کشور خبر داد و گفت: «پیش از سال ۱۴۰۳، تنها ۷ قطار از چین وارد ایران شده بود، اما در هفتماهه نخست امسال، سیوپنجمین قطار وارد شبکه ریلی کشور شده و چهار قطار دیگر نیز از ایستگاه شیآن در راه هستند.»
او افزود: در توافق ششجانبه استانبول، دو محور اصلی کاهش تعرفهها و کاهش زمان سیر قطارها به تصویب رسید و بر همین اساس، مسیر شرق–غرب اکنون توانسته زمان حمل کالا از چین به اروپا را نسبت به مسیر دریایی تا حدود یکسوم کاهش دهد.
مدیرکل بازرگانی خارجی راهآهن در ادامه با اشاره به جایگاه ایران در کریدور شمال–جنوب تأکید کرد: این محور، اتصالدهنده هند و جنوب شرق آسیا به روسیه و اروپای شرقی است و ایران نقش محوری در تحقق آن دارد. وی افزود: «با تکمیل پروژه ریلی آستارا–رشت، شاخه غربی کریدور شمال–جنوب بهطور کامل ریلی خواهد شد و ایران در مسیر جریان باری ۷۰ میلیونتنی روسیه و هند قرار خواهد گرفت.»
نقیزاده همچنین به مزایای زیستمحیطی حملونقل ریلی پرداخت و گفت: «برای جابجایی هر تن کالا در هر کیلومتر، حدود ۳۳ سیسی صرفهجویی سوخت حاصل میشود و توسعه حمل انبوه ریلی منجر به کاهش تردد کامیونها و تصادفات جادهای میشود.»
او درباره عملکرد اخیر حوزه بینالملل راهآهن افزود: «در یک سال گذشته، میزان حملونقل بینالمللی ریلی کشور از مرز پنج میلیون تن گذشت و در سال جاری نیز با وجود محدودیتها، تاکنون ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن محموله بینالمللی جابجا شده که بیانگر رشد ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.»
مدیرکل بازرگانی خارجی راهآهن در پایان تأکید کرد: سیاستهای فعال دیپلماسی حملونقل در دولت چهاردهم، زمینهساز اتصال ایران به زنجیره جهانی ترانزیت و تقویت جایگاه کشور بهعنوان محور راهبردی میان شرق و غرب جهان شده است.