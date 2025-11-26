استاندار کردستان گفت: طرح آبرسانی به شهر بانه در آینده نزدیک به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، استاندار کردستان با اشاره به اینکه طرح آبرسانی به شهر بانه، در اولویت مدیران استانی است گفت: سامانه انتقال آب از سد چراغ ویس به شهر بانه اواسط آذرماه جاری به بهره برداری می رسد.

لهونی افزود: برای اجرای این پروژه ۸ جبهه در ۳ شیفت کاری فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه همه تجهیزات طرح انتقال آب خریداری و کار حفاری آن به اتمام رسیده است گفت: از همه امکانات دستگاه‌های اجرایی برای عبور از این شرایط و رفع تنش آبی استفاده شده است.

استاندار کردستان ادامه داد: از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

با اتمام این طرح ۱۲۰ هزار نفردر شهر بانه از آب سالم بهره‌مند خواهند شد.