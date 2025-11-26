به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به دستور امام خمینی (ره)، ارتش ۲۰ میلیونی با هدف بسیج گسترده مردمی و تقویت توان دفاعی کشور تشکیل شد. این طرح نماد مشارکت فعال مردم در امور ملی و اجتماعی و تقویت آمادگی کشور در برابر تهدیدات داخلی و خارجی بود.

مسئولان وقت تاکید کردند که ارتش ۲۰ میلیونی علاوه بر بعد نظامی، نقش مهمی در زمینه‌های امدادی، آموزشی و تربیتی خواهد داشت و حضور گسترده مردم در آن، وحدت ملی و همبستگی اجتماعی را تقویت می‌کند.