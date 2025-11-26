پخش زنده
رئیس دادگستری شهرستان شهریار خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری این شهرستان را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هاشم امامی، رئیس دادگستری شهرستان شهریار، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر وقوع قتل یک وکیل در مقابل ساختمان دادگستری این شهرستان، با تکذیب کامل این خبر گفت: هیچگونه قتلی در شهرستان شهریار به وقوع نپیوسته است.
رئیس دادگستری شهرستان شهریار افزود: با بررسی کامل و با همکاری ضابطین و به ویژه پلیس تخصصی امنیت در این شهرستان، ادعای مطرحشده درباره وقوع قتل وکیل در مقابل دادگستری شهریار، یا حتی در سطح شهرستان شهریار، بهکلی نادرست و فاقد هرگونه صحت است.
امامی در ادامه با اشاره به ضرورت دقت رسانهها و کاربران فضای مجازی در انتشار اخبار، گفت: با عوامل و منتشرکنندگان این خبر کذب، مطابق قانون برخورد قانونی لازم از سوی دستگاه قضائی صورت خواهد گرفت.
رئیس دادگستری شهریار افزود: انتشار اخبار نادرست موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد بیاعتمادی در جامعه میشود و انتظار میرود رسانهها پیش از بازنشر هر خبر، صحت آن را از منابع رسمی پیگیری کنند.