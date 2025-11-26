معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت: اطلاعات و داده‌های تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی کشور (پامتک) انتقال یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما قنبری باغستان گفت: در راستای اجرایی سازی ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هماهنگی صورت گرفته با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اطلاعات و داده های تحصیلی دانشجویان دانشگاه های وابسته به این وزارتخانه به پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی کشور منتقل شد.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان با اعلام این خبر افزود: براساس برنامه ریزی و هماهنگی صورت گرفته بین مرکز فناوری اطلاعات و اداره کل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در وهله اول اطلاعات و داده‌های مربوط به بیش از ۲۰۰ هزار دانشجوی دانشگاه‌های وزارت بهداشت به پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی کشور منتقل شده و در وهله دوم نیز اطلاعات و داده‌های مربوط به حدود ۸۰۰ هزار دانش آموخته دانشگا‌های وابسته به این وزارتخانه به پایگاه مذکور منتقل خواهد شد.

قنبری باغستان با اشاره به الزام قانونی ماده ۱۰۷ برنامه هفتم پیشرفت افزود: با پیوستن اطلاعات و داده های مدارک تحصیلی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت به عنوان دومین رکن بزرگ آموزش عالی کشور؛ گامی بزرگ در راستای تکمیل پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی کشور و عمل به تکلیف قانونی برنامه هفتم کشور برداشته شد.

وی افزود: سازمان امور دانشجویان وزارت علوم, تحقیقات و فناوری متولی پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی کشور است و در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون اطلاعات و داده مربوط به مدارک تحصیلی کشور در این پایگاه وجود دارد که بیش از ۹۴ درصد آنها مربوط به دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

قنبری باغستان در ادامه افزود: خوشبختانه به لحاظ زیرساختی، تمامی تمهیدات فنی لازم و الزامات مرتبط با فناوری اطلاعات برای ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی کشور از سوی سازمان امور دانشجویان ایجاد شده و این پایگاه هم اکنون آماده ارائه خدمات به تمامی دستگاه ها و نهادهای متقاضی در زمینه صحت سنجی مدارک تحصیلی به صورت برخط و اعلامی است.

قنبری باغستان در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از سازمان ها و نهادها ارائه خدمات خود را منوط به تایید مدارک تحصیلی رسمی از سوی پایگاه نموده اند، از تمامی افراد و دارندگان مدارک دوره های تحصیلی رسمی خواست تا هرچه سریعتر با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.codesehat.ir نسبت به دریافت "کد صحت" ۲۰ رقمی الکترونیکی برخط از این پایگاه اقدام کنند.

وی به طور مثال بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد، سازمان برنامه و بودجه، بنیاد ملی نخبگان، سازمان فناوری اطلاعات، بیمه تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ... را از جمله سازمان ها و نهادهایی معرفی کرد که از پایگاه جهت دریافت و استعلام مدارک تحصیلی رسمی شهروندان استعلام می گیرند.

به گفته معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان بر اساس توافق صورت گرفته با وزارت کشور مقرر شده است مدارک تحصیلی کلیه متقاضیان شرکت در انتخابات آتی شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی نیز از طریق پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی کشور صحت سنجی شود. بر این اساس به کلیه متقاضیان شرکت در انتخابات فوق توصیه می شود از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی فوق، نسبت به دریافت کد صحت ۲۰ رقمی الکترونیکی اقدام نمایند.