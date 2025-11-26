پخش زنده
امروز: -
بررسی چالشهای پایتخت با استاندار در «تهران ۲۰»، مستند «عباس سعیدی» در «آئینه عمر» و پخش مستند بلند «هنر اسلامی: آئینه دنیای نامشهود» از قاب شبکههای سیما تقدیم مخاطبان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «محمدصادق معتمدیان»، استاندار تهران، امشب مهمان برنامه «تهران ۲۰» خواهد بود تا به بررسی مهمترین چالشهای مدیریتی پایتخت بپردازد.
«محمدصادق معتمدیان»، استاندار تهران، در این برنامه که در شرایط تشدید آلودگی هوا پخش میشود، به تشریح تمهیدات و اقدامات استانداری برای مقابله با چالشهای پیشروی استان خواهد پرداخت.
آلودگی هوا و تعطیلی مراکز آموزشی، وضعیت ذخایر آبی و ساماندهی اتباع خارجی از جمله محورهای گفتوگو با استاندار تهران در این برنامه خواهد بود.
مجموعه مستند «آئینه عمر»
«سپهر نگار» عنوان دوازدهمین فیلم از فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» است که به زندگی، آثار مکتوب، اندیشه و ثأثیرگذاری علمی عباس سعیدی؛ استاد برجسته جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای عالی مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی میپردازد که پنجشنبه ششم آذرماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه چهار سیما پخش میشود.
مستند «سپهر نگار» پنجشنبه ششم آذرماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه چهار سیما پخش میشود.
مستند «سپهر نگار» به کارگردانی رضا عباسی، درباره زندگی و کارنامه علمی عباس سعیدی است که سهم او در توسعه جغرافیای انسانی و طبیعی ایران، چه در دانشگاه و چه در نهادهای اجرایی، کمتر دیده شده و نیازمند روایت دقیق است.
زندگی دکتر سعیدی در نوع خود یک روایت قابل تأمل از سلوک علمی یک چهره ماندگار است.
او از محلههای جنوب تهران و در خانوادهای اهل علم پرورش یافت و در مسیر تحصیل، از مدارس تهران تا دانشگاههای معتبر ایران و آلمان پیش رفت. این مسیر، فراز و فرودهای زیادی داشت که نشان میدهد چگونه علاقهمندی فردی، با پشتکار و نظام آموزشی منظم، میتواند به یک کارنامه علمی اثرگذار تبدیل شود.
دکتر سعیدی از آن دست استادانی است که جغرافیا را دانشی برای شناخت سازوکارهای سرزمینی، منابع طبیعی، اقتصاد و حتی فرهنگ میداند.
رساله دکتری او با عنوان «تحولات اقتصاد کشاورزی با تأکید بر اقتصاد آب در ایران»، نشان از نگاه دقیق و کاربردی او به مسائل ایران است؛ نگاهی که بعدها در همکاریهای تخصصی وی با جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و وزارت مسکن تداوم یافت.
دکتر سعیدی استادی است که همواره بهروز بودن، دقت در روش تحقیق و ارتباط میان دانشگاه و جامعه را مهم میداند.
بسیاری از دانشجویانش امروز مدیران یا پژوهشگران برجستهای هستند که نقش وی در جهتدهی به نگاه پژوهشیشان تعیینکننده بوده است.
فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» به تهیهکنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیماست که در آن زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی ۲۶ چهره برجستهی علوم انسانی و هنر ایران به تصویر کشیده میشود.
مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبهها ساعت ۱۹ از شبکه چهار سیما پخش و جمعهها حوالی ساعت ۱۲:۳۰ بازپخش میشود.
مستند بلند و جدید «هنر اسلامی: آئینه دنیای نامشهود»
مستند بلند و جدید «هنر اسلامی: آئینه دنیای نامشهود» مستندی از دسته تاریخی و هنری ساخته سال ۲۰۱۲ کشورهای اسپانیا، ترکیه، مالی، سوریه، آمریکا و هند است و امتیاز ۶.۵ از ۱۰ را نزد درگاه تخصصی اطلاعات فیلم (IMDB) داراست.
این مستند به کاوش و تجلیل از غنای عظیم هنر و معماری اسلامی در سراسر جهان میپردازد و کاخها و مساجد خارقالعاده مزین به باغها، سرامیکها، نقاشیهای نفیس و بازی نور و فضا، درخشش پارچههای ظریف، طلا و نقرهکاری، کریستالهای سنگی و جواهرات گرانبها را به زیبایی به تصویر میکشد.
بخشهای متعددی از این مستند در ایران ضبط شده است.
این مستند بلند و تک قسمتی در روز جمعه، ۷ آذر، ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه چهار سیما، پخش و روز بعد در ساعت ۱۳:۳۰ تکرار میشود.