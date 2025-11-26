به گزارش خبرگزاری صداوسیما غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در تازهسرودهای به خساست ابرهای پاییزی امسال و از آرزوی مردم برای بارش رحمت الهی گفت.
بارانتان کجاست؟
ای ابرهای گمشده بارانتان کجاست؟
بارانِ مهر و آذر و آبانتان کجاست؟
پاییز در گذار و طبیعت در انتظار
آن بارشِ مدامِ فراوانتان کجاست!
گل تشنه، سبزه خشک، تنِ باغ داغدار
بر داغِ باغ، مرهم و درمانتان کجاست؟
از آتش عطش، نفس خلق دود شد
آبی برای آتش سوزانتان کجاست؟
رگبار نوبهار و چکاچاک چکّهها
بانگِ بلندِ تندر و طوفانتان کجاست؟
آشفته گشت دفتر تقویم ماه و سال
پاییزتان کجاست؟ زمستانتان کجاست؟
کی میشود دوباره در اخبار بشنویم
آغازتان چه بوده و پایانتان کجاست؟