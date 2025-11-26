به گزارش خبرگزاری صداوسیما غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در تازه‌سروده‌ای به خساست ابرهای پاییزی امسال و از آرزوی مردم برای بارش رحمت الهی گفت.

بارانتان کجاست؟ ای ابرهای گم‌شده بارانتان کجاست؟ بارانِ مهر و آذر و آبانتان کجاست؟ پاییز در گذار و طبیعت در انتظار آن بارشِ مدامِ فراوانتان کجاست! گل تشنه، سبزه خشک، تنِ باغ داغدار بر داغِ باغ، مرهم و درمانتان کجاست؟ از آتش عطش، نفس خلق دود شد آبی برای آتش سوزانتان کجاست؟ رگبار نوبهار و چکاچاک چکّه‌ها بانگِ بلندِ تندر و طوفانتان کجاست؟ آشفته گشت دفتر تقویم ماه و سال پاییزتان کجاست؟ زمستانتان کجاست؟ کی می‌شود دوباره در اخبار بشنویم آغازتان چه بوده و پایانتان کجاست؟