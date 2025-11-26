پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی از دستگیری کلاهبردار حرفهای با ۵۸ فقره سابقه کلاهبرداری فیشینگ در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر وهاب زاده با اشاره به شکایت یکی از شهروندان مبنی بر دریافت لینک آلوده و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی به شیوه فیشینگ در این شهرستان، گفت: بلافاصله تیمی متشکل از کارشناسان زبده پلیس فتا و ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ بندرانزلی برای بررسی دقیق و تخصصی موضوع تشکیل شد.
وی افزود: این پروندهها نشان دهنده فعالیت یک شبکه یا فرد سازمان یافته در زمینه جعل هویت بانکها و موسسات مالی بود.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی با اشاره به اینکه شگردهای مورد استفاده کلاهبردار سبب شد تا کارشناسان سایبری وارد عمل شوند گفت: پس از شناسایی دقیق هویت و محل اختفای این کلاهبردار، با دریافت مجوز قضایی و در یک عملیات مشترک و موفقیت آمیز پلیس فتا و کلانتری ۱۱، متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.
وی افزود: پس از بررسی مشخص شد متهم ۲۹ ساله ۵۸ فقره سابقه کلاهبرداری رایانه ایی داشته و عضو فعال یکی از گروههای سازمان یافته فیشینگ در فضای مجازی است.
این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست: بر روی پیامکها و لینکهایی که از طریق پیامک یا شبکههای اجتماعی ناشناس ارسال شدهاند کلیک نکنند، حتی اگر ادعا کنند از طرف بانک یا سازمانهای دولتی هستند.